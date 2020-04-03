Кабинет Министров обновил прогноз на 2020 год, подтвердив рост инфляции и падение заработных плат

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства, сообщает Politeka. В конце марта Кабмин уже публиковал обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, но теперь были озвучены новые цифры.

Так, согласно новому прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6%, хотя в конце марта ожидалось 8,7%. ВВП в этом году упадет как минимум на 4,8%.

Кроме этого, в правительстве ожидают падение заработных плат украинцев. Средняя зарплата в стране будет на уровне 10 706 гривен. А вот уровень безработицы в Кабмине пока оставили прежним - 9,4%. Хотя, не исключено, что в ближайшее время макропрогноз снова изменят.

Напомним, что макропрогноз, который утверждает Кабмин, влияет на государственный бюджет Украины. В него вносится ряд изменений на основе новых показателей.

Добавим, что Минфин пытался внести значительные изменения в бюджет 2020 года, но в парламенте не нашлось для этого достаточно голосов. Сейчас в Кабмине готовят новый проект с изменениями, так как нынешняя ситуация обязывает государства всего мира пересматривать свои бюджеты, сокращая расходы, а доходы перенаправляя на борьбу с последствиями от пандемии.

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