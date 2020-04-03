Стало відомо, на яку грошову допомогу можуть розраховувати українці, які втратили роботу через карантин

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінекономрозвитку.

Напередодні Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон.

В документі йдеться про введення поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленим Кабінетом міністрів для запобігання виникнення та поширення вірусу.

Тому деякі українці будуть отримувати фінансову допомогу від держави на період дії карантину.

Допомога по частковому безробіттю надаватиметься роботодавцям, які відносяться до суб'єктів малого і середнього підприємництва. Для того, щоб отримати цю допомогу від держави, необхідно звернутися до Центру зайнятості за місцем реєстрації підприємства як платника єдиного внеску.

Для звернення роботодавця знадобиться цілий пакет документів:

заяву в довільній формі;

копію наказу з зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком карантинних заходів;

відомості про працівників, які можу розраховувати на допомогу по частковому безробіттю;

довідку про відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати ЄСВ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Згідно із законодавством, право на допомогу по частковому безробіттю мають і ті українці, з якими роботодавцем оформлені трудові відносини.

Крім цього, затверджений Парламентом документ передбачає, що компанії звільнять на період карантину від ПДВ операцій із ввезення на митну територію України товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення та розповсюдження, а також локалізацію і ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій вірусу.

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