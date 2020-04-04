Стало відомо, як українцям будуть виплачувати субсидії в умовах карантину

Як передає Politeka.net, про це йдеться у повідомленні, яке було опубліковано на Урядовому порталі.

Повідомляється, що Кабінет міністрів на час карантину дозволив відстрочити штрафні санкції за несвоєчасну оплату комуналки і спростив процедуру надання житлових субсидій українцям.

«Уряд здійснив ще один важливий крок у підтримки громадян у умовах карантину — спростив порядок надання житлової субсидії та ввів додаткову компенсацію витрат на оплату комунальних послуг на час карантину», — йдеться у повідомленні

У постанові сказано, що на період карантину забороняється припиняти надання українцям субсидій в випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848, крім обставин, які роблять неможливим надання житлової субсидії (переїзд сім'ї або смерть одинокої особи).

При цьому розрахунок субсидій відбуватиметься з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів користування такими комунальними послугами, як централізоване водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, газу та електроенергії для побутових потреб (крім опалення).

Крім цього, уряд новою постановою відтермінував введення з 1 травня 2020 року до першого числа місяця, наступного за місяцем закінчення карантину мінімального обов'язкового платежу за спожиті послуги в розмірі 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Субсидія від держави повинна бути призначена тим українцям, які були звільнені з роботи в період карантину, в згідно із пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та зареєструвалися у Центрі зайнятості у статусі безробітних.

Більше того, всім українським домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному періоді 2019/2020 років, пільга на комуналку на наступний період буде призначатися автоматично.

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