Стало известно, как украинцам будут выплачивать субсидии в условиях карантина

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на Правительственном портале.

Сообщается, что Кабинет министров на время карантина разрешил отсрочить штрафные санкции за несвоевременную оплату коммуналки и упростил процедуру предоставления жилищных субсидий украинцам.

«Правительство осуществило еще один важный шаг в поддержке граждан в условиях карантина — упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина», — йдеться у повідомленні.

В постановлении сказано, что на период карантина запрещается прекращать предоставление украинцам субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848, кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого лица).

При этом расчет субсидий будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведения, снабжения горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления).

Помимо этого правительство новым постановлением отсрочило введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Субсидия от государства должна быть назначена тем украинцам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в Центре занятости в статусе "безработных".

Более того, всем украинским домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, льгота на коммуналку на следующий период будет назначаться автоматически.

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