Фінансові покарання не діють до закінчення карантину

Стало відомо, що українці можуть не оплачувати в умовах запровадженого карантину

Про це пише портал 24.

В першу чергу, банківським установам заборонили стягувати будь-які штрафи з українців.

Також громадяни можуть не оплачувати іпотеку в період, поки діють обмеження.

Крім цього, з 1 березня по 30 квітня 2020 року в разі прострочення виплат банківським установам забороняється нараховувати штрафи і підвищувати процентні ставки своїм клієнтам.

Що стосується комуналки, то українцям не будуть нараховувати штрафи за несвоєчасну оплату послуг. Це не означає, що платити комуналку зовсім не потрібно, адже після закінчення карантину українцям можуть виставити величезні рахунки.

Також відомо, що Мінсоцполітики планує покрити витрати населення на комунальні послуги в умовах запровадженого карантину шляхом підвищення соціальних пільг.

Раніше ми розповідали про те, що українцям затвердили додаткові виплати на період карантину. Напередодні Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон.

В документі йдеться про введення поняття часткової безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленим Кабінетом міністрів для запобігання виникнення та поширення вірусу.

Тому деякі українці будуть отримувати фінансову допомогу від держави на період дії карантину.

Допомога по частковому безробіттю надаватиметься роботодавцям, які відносяться до суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.

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