Курс долара в Україні на наступному тижні може знизитися

Такий прогноз озвучили фінансові аналітики виданню "Страна".

Екскрети запевняють, що вже з 6-го квітня прогнозується курс в районі 27,40-27,50 грн за долар.

Основним фактором, який вплине на здешевлення валюти стане попит з боку українців. Згідно з прогнозом експертів, при зниженні інтересу до американської валюти, її падіння відбуватися ще швидше. Незабаром він може опинитися на позначці 27,0 грн/$.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький стверджує, що подальший стан справ на валютному ринку можна спрогнозувати лише після понеділка.

"Неможна говорити, що попит на валюту не буде. До 7 квітня банкам потрібно сформувати резерви під кредитні валютні операції, так що треба буде вирівнювати свої валютні позиції. Тобто відкуповувати долар. Тому купувати валюту будуть. Подивимося, яке буде пропозиція в понеділок і зрозуміємо, як буде рухатися курс", - зазначив він.

До речі, банки майже не купують долар на валютну позицію, хоча раніше все було навпаки. Це пов'язано з тим, що банкіри не розуміють, як далі буде рухатися курс, тому не можуть на цьому заробити.

Зазначимо, що епідемія китайського вірусу серйозно вдарила по світовій економіці.

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, ситуація зі світовою економікою зараз набагато гірше, ніж у 2008-2009 роках.

Також вона зазначила, що більше всіх від наслідків небезпечного вірусу страждають країни, що розвиваються, оскільки у них «менше ресурсів для захисту від цього подвійної кризи - охорони здоров'я і економічної».

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