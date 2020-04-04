Курс долара в Україні на наступному тижні може знизитися 

Такий прогноз озвучили фінансові аналітики виданню "Страна".

Екскрети запевняють, що вже з 6-го квітня прогнозується курс в районі 27,40-27,50 грн за долар. 

Основним фактором, який вплине на здешевлення валюти стане попит з боку українців. Згідно з прогнозом експертів, при зниженні інтересу до американської валюти, її падіння відбуватися ще швидше. Незабаром він може опинитися на позначці 27,0 грн/$.

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обмін валют, курс валют, курс долара

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький стверджує, що подальший стан справ на валютному ринку можна спрогнозувати лише після понеділка.

"Неможна говорити, що попит на валюту не буде. До 7 квітня банкам потрібно сформувати резерви під кредитні валютні операції, так що треба буде вирівнювати свої валютні позиції. Тобто відкуповувати долар. Тому купувати валюту будуть. Подивимося, яке буде пропозиція в понеділок і зрозуміємо, як буде рухатися курс", - зазначив він.

курс долара

До речі, банки майже не купують долар на валютну позицію, хоча раніше все було навпаки. Це пов'язано з тим, що банкіри не розуміють, як далі буде рухатися курс, тому не можуть на цьому заробити.

Зазначимо, що епідемія китайського вірусу серйозно вдарила по світовій економіці.

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, ситуація зі світовою економікою зараз набагато гірше, ніж у 2008-2009 роках.

Також вона зазначила, що більше всіх від наслідків небезпечного вірусу страждають країни, що розвиваються, оскільки у них «менше ресурсів для захисту від цього подвійної кризи - охорони здоров'я і економічної».

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Як повідомляла Politeka, долар і євро добили гривню, нові цифри в обмінниках вражають.

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