Курс доллара в Украине на следующей неделе может снизиться

Такой прогноз озвучили финансовые аналитики изданию "Страна".

Эксперты уверяют, что уже с 6-го апреля прогнозируется курс в районе 27,40-27,50 грн за доллар.

Основным фактором, который повлияет на удешевление валюты станет спрос со стороны украинцев. Согласно прогнозу экспертов, при понижении интереса к американской валюты, ее падение происходить еще быстрее. В скором времени он может очутиться на отметке 27,0 грн/$.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий утверждает, что дальнейшее положение дел на валютном рынке можно спрогнозировать лишь после понедельника.

"Нельзя говорить, что спроса на валюту совсем не будет. До 7 апреля банкам нужно сформировать резервы под кредитные валютные операции, так что надо будет выравнивать свои валютные позиции. То есть откупать доллар. Потому приобретать валюту будут. Посмотрим, какое будет предложение в понедельник и поймем, как будет двигаться курс", - отметил он.

К слову, банки почти не покупают себе доллар на валютную позицию, хотя раньше все было наоборот. Это связано с тем, что банкиры не понимают, как дальше будет двигаться курс, поэтому не могут на этом заработать.

Отметим, что эпидемия китайского вируса серьезно ударила по мировой экономике.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой , ситуация с мировой экономикой сейчас намного хуже, чем в 2008-2009 годах.

Также она отметила, что больше всего от последствий опасного вируса страдают развивающиеся страны, поскольку у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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