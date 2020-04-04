Курс доллара в Украине на следующей неделе может снизиться
Такой прогноз озвучили финансовые аналитики изданию "Страна".
Эксперты уверяют, что уже с 6-го апреля прогнозируется курс в районе 27,40-27,50 грн за доллар.
Основным фактором, который повлияет на удешевление валюты станет спрос со стороны украинцев. Согласно прогнозу экспертов, при понижении интереса к американской валюты, ее падение происходить еще быстрее. В скором времени он может очутиться на отметке 27,0 грн/$.
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Финансовый аналитик Василий Невмержицкий утверждает, что дальнейшее положение дел на валютном рынке можно спрогнозировать лишь после понедельника.
"Нельзя говорить, что спроса на валюту совсем не будет. До 7 апреля банкам нужно сформировать резервы под кредитные валютные операции, так что надо будет выравнивать свои валютные позиции. То есть откупать доллар. Потому приобретать валюту будут. Посмотрим, какое будет предложение в понедельник и поймем, как будет двигаться курс", - отметил он.
К слову, банки почти не покупают себе доллар на валютную позицию, хотя раньше все было наоборот. Это связано с тем, что банкиры не понимают, как дальше будет двигаться курс, поэтому не могут на этом заработать.
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