Рахунки арештовуються, а кредитний ліміт знижують до 0

Обурений клієнт поскаржився на сайті Мінфіну про те, що ПриватБанк нібито переплутав його з іншою людиною з таким же прізвищем і зажадав роз'яснень та вирішення питання.

Зокрема, чоловік написав, що банк надіслав йому листа, в якому йдеться, що "установа змушена призупинити операції по рахунках згідно з постановою про накладення арешту".

Клієнт змалював своє бачення цієї проблеми: "На якій підставі у мене заарештували рахунки? І зменшили кредитний ліміт з 19000 до 0 грн.? Я перевірив на сайті Міністерства Юстиції, у мене немає ніяких штрафів, боргів і т. д. Але у мого однофамільця, але з іншим по батькові є! Розберіться в цій ситуації! Зараз всі покупки через інтернет, а я через чиюсь помилки не можу користуватися рахунками!"

У банку надали відповідь, що рішення про зняття арешту можуть приймати тільки держвиконавці:

"Для того, щоб у Вас не складалося хибне враження про банк та ситуацію, дозвольте зауважити, що даного роду процедура проводиться при отриманні банком постанови від Державної виконавчої служби. Для зняття арешту Вам достатньо звернутися в Державну виконавчу службу. Зняття арешту доступно тільки після того, як в банк надійде відповідний лист від Державної виконавчої служби".

Раніше ми повідомляли, клієнт Приватбанку поскаржився на те, що були введені незрозумілі обмеження на послугу "Оплата частинами", через що він не може тепер скористатися цим сервісом.

В банку відповіли, що у зв'язку з карантином, "тимчасово змушені обмежити максимальні суми при оформленні угод з оплатою частками в межах: до 10 000 грн на 1 угода для системних (національних) партнерів Банку; до 5000 грн на 1 угоду не для системних (інших) партнерів Банку".

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, українців хочуть залишити без готівки, термінове заяву НБУ: «Це торкнеться тих, хто...».

Також Politeka писала, що додаткові виплати на карантині в Україні: хто отримає гроші, всі подробиці.