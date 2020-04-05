Счета арестовываются, а кредитный лимит снижают до 0

Возмущенный клиент пожаловался на сайте Минфина о том, что ПриватБанк якобы перепутал его с другим человеком-однофамальцем и потребовал разъяснений и решения вопроса.

В частности, мужчина написал, что банк прислал ему письмо, в котором говорится, что "учреждение вынуждено приостановить операции по счетам согласно постановлению о наложении ареста".

Клиент обрисовал свое видение возникшей проблемы: "На каком основании у меня арестовали счета? И уменьшили кредитный лимит с 19000 до 0 грн.? Я проверил на сайте Министерства Юстиции, у меня нет никаких штрафов, долгов и т.д. Но у моего однофамильца, но с другим отчество есть! Разберитесь в этой ситуации! Сейчас все покупки через интернет, а я из-за чей-то ошибки Не могу пользоваться счетами!"

В банке предоставили ответ, что решение о снятии ареста могут принимать только госисполнители:

"Для того, чтобы у Вас не складывалось ложное впечатление о банке и ситуацию, позвольте заметить, что данного рода процедура проводится при получении банком постановления от Государственной исполнительной службы. Для снятия ареста Вам достаточно обратиться в Государственную исполнительную службу. Снятие ареста доступно только после того, как в банк поступит соответствующее письмо от Государственной исполнительной службы".

Ранее мы сообщали, клиент ПриватБанка пожаловался на то, что были введены непонятные ограничения на услугу "Оплата частями", из-за чего он не может теперь воспользоваться этим сервисом.

В банке ответили, что в связи с карантином, "временно вынуждены ограничить максимальные суммы при оформлении сделок с оплатой частями в пределах: до 10 000 грн на 1 соглашение для системных (национальных) партнеров Банка; до 5000 грн на 1 соглашение для не системных (других) партнеров Банка".

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