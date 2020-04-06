Курс валют в Україні 6 квітня покаже справжнє обличчя, гривня обгорне в втеча долар і євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

наприклад, вже в перший робочий день після вихідних долар рекордно обвалиться: за сто банкнот потрібно буде віддати 2737,3 грн (-22,32 грн).

Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: сто доларів обійдуться вам в 2956,01 гривню (-52,11 грн).

До цього ми писали, що експерти дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень і пояснили "метаморфози" з гривнею.

За словами експертів, тиждень, що минає, стала вдалою для гривні: курс впав до 27,60 грн/долар. Така ситуація підтвердила попередні прогнози економічних аналітиків, які обіцяли стабільність і невелике зміцнення нацвалюти.

за Причиною цього стали два фактори: вляглася паніка, викликана різкою девальвацією гривні, і в Україну завезли багато готівкової валюти.

"Доларів в обмінниках стало досить, але не це зараз впливає на курс, а майже повна відсутність попиту на міжбанківському ринку, – повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. – Робота середнього та малого бізнесу з-за карантину практично зупинена, попиту на валюту у них немає, продажу валюти з боку експортерів теж немає. Штиль. Населення, схоже, почало здавати запасені долари і євро, щоб прогодуватися. У першу чергу це стосується трудових мігрантів, які повернулися додому з-за карантину. Все це призвело до зміцнення гривні".

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.