Бізнес продовжує виводити свої активи з України в умовах пандемії китайського вірусу

Про це з посиланням на прес-службу НБУ повідомляє портал Dubinsky.pro.

За інформацією регулятора, у січні-березні 2020 року компанії репатріювали з України капіталів на загальну суму $848 млн. В наявності у підприємств була невелика частина долара, велику частку довелося купити на міжбанку — $771 млн.

У прес-службі підкреслили, що це тільки початок, до кінця року з України можуть вивести близько $3,5 млрд.

Також НБУ у своєму повідомленні зазначив, що нинішня ситуація в українській економіці за всіма ознаками схожа з несприятливим макроекономічним сценарієм, який державний регулятор закладав у ході свого стрес-тестування банків в 2019 році.

«Зараз в реальному житті розгортається несприятливий макроекономічний сценарій. Він у багатьох відносинах схожий на несприятливий економічний сценарій, який Національний банк використав для стрес-тестування банків в останні роки», — сказано в повідомленні.

Тоді фахівці в негативний сценарій закладали різні макроекономічні показники, в тому числі і девальвації гривні. І нинішня оцінка НБУ повинна насторожити українців:

на кінець 2020 року курс гривні на рівні 40,9 грн/$;

на кінець 2021-го — 42 грн/$.

Раніше ми розповідали про те, глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва припустила, що економічна криза через пандемію "китайського" вірусу завдасть куди більше шкоди, ніж глобальний "колапс" 2008 року.

Георгієва зазначила, що ситуація в світі вже досягла критичного моменту, більше того, такого ще не було, щоб економіка повністю зупинилася. Вона закликала топ-країни та банки бути солідарними допомоги слабшим державам.

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