В Україні бізнес вже зіткнувся з великими труднощами через карантин. Стало відомо, скільки підприємств можуть закритися, якщо обмежувальні заходи будуть продовжені

Ступінь готовності українських компаній до роботи в умовах карантину перевірив дослідницький підрозділ Advanter Group спільно з Українським інститутом майбутнього. Як показало опитування, більшість підприємств малого та середнього бізнесу в цьому році очікують падіння своїх доходів на 50%, а 28% компаній припускають, що їх доходи впадуть на 60%.

Однак, падіння доходів – не найстрашніше випробування, з якими зіткнутися українські підприємці в цьому році. Так, багато компаній просто не зможуть вижити в умовах тривалого карантину.

Опитування показало, що 38% підприємств не мають можливість протриматися більше 2 місяців в умовах карантину. При цьому тільки 26% вважають, що можуть протриматися довше 3 місяців і ще 12% відзначають, що карантин їх бізнесу не загрожує.

Втім, цей показник багато в чому залежить від сфери діяльності підприємства. Так, найбільше страждають підприємства роздрібної торгівлі нехарчовими продуктами, готельно-туристичного сектора, сфери освіти, ресторани. Понад 50% таких компаній зізнаються, що їх «запасу міцності» вистачить тільки до 2 місяців.

Якщо поточні карантинні заходи залишаться без змін, 69% підприємств готуються втратити більш ніж 20% у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. А якщо карантин вирішать продовжити до кінця травня, то втрати понад 20% відчувають вже 84% підприємств, а 44% - втратять більше 60% або розглядають варіант закриття бізнесу.

За словами підприємців, продовження або посилення карантину стане згубним для українського бізнесу. Вони підкреслюють, що врятувати ситуацію могло б запровадження карантинних заходів, спрямованих конкретно на групи ризику, а також територіальний підхід до обмежень.

На сьогоднішній день 16% підприємств вже встигли адаптуватися до існуючих карантинних заходів і ще 23% адаптують свій бізнес. Інші або не бачать можливостей для нових напрямків діяльності та перепрофілювання бізнесу, або вимагають додаткових інвестицій.

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