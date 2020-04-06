В Украине бизнес уже столкнулся с большими трудностями из-за карантина. Стало известно, сколько предприятий могут закрыться, если ограничительные меры будут продлены

Степень готовности украинских компаний к работе в условиях карантина проверило исследовательское подразделение Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего. Как показал опрос, большинство предприятий малого и среднего бизнеса в этом году ожидают падения своих доходов на 50%, а 28% компаний предполагают, что их доходы упадут на 60%.

Однако, падение доходов – не самое страшное испытание, с которым столкнуться украинские предприниматели в этом году. Так, многие компании попросту не смогут выжить в условиях длительного карантина.

Опрос показал, что 38% предприятий не имеют возможность продержаться более 2 месяцев в условиях карантина. При этом только 26% считают, что могут продержаться дольше 3 месяцев и еще 12% отмечают, что карантин их бизнесу не угрожает.

Впрочем, этот показатель во многом зависит от сферы деятельности предприятия. Так, больше всего страдают предприятия розничной торговли непищевыми продуктами, гостинично-туристического сектора, сферы образования, рестораны. Более 50% таких компаний признаются, что их «запаса прочности» хватит только до 2 месяцев.

Если текущие карантинные мероприятия останутся без изменений, 69% предприятий готовятся потерять более чем 20% в течение 2020 году в сравнении с 2019 годом. А если карантин решат продлить до конца мая, то потери более 20% испытывают уже 84% предприятий, а 44% - потеряют более 60% или рассматривают вариант закрытия бизнеса.

По словам предпринимателей, продолжение или усиление карантина станет губительным для украинского бизнеса. Они подчеркивают, что спасти ситуацию могло бы введение карантинных мероприятий, направленных конкретно на группы риска, а также территориальный подход к ограничениям.

На сегодняшний день 16% предприятий уже успели адаптироваться к существующим карантинных мероприятий и еще 23% адаптируют свой бизнес. Остальные либо не видят возможностей для новых направлений деятельности и перепрофилирования бизнеса, либо требуют дополнительных инвестиций.

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