Украинские пенсионеры получат дополнительную выплату в размере тысячи гривен уже с 14 апреля

Об этом на брифинге сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «АИФ-Украина». Она напомнила, что выплаты полагаются тем пенсионерам, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен.

По словам министра, людям начнут выплачивать деньги сразу после того, как правительство внесет изменения в бюджет и утвердит необходимые документы. По прогнозам Лазебной, Пенсионный фонд сможет начать выплачивать пенсионерам повышенную пенсию уже с 14 апреля в случае принятия всех необходимых поправок.

Она уточнила, что выплаты получат 10 миллионов пенсионеров с пенсиями меньше пяти тысяч гривен, а также ряд других категорий граждан.

В свою очередь, правительство поддержало социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванным пандемией «уханьского» вируса.

Данные инициативы предусматривают выполнение трех пунктов:

с 1 апреля пенсионеры старше 80 лет с пенсиями не больше 9205 гривен будут получать ежемесячно дополнительно до 500 гривен;

пенсионеры с пенсиями до 5000 гривен, а также некоторые уязвимые категории лиц получат единоразовую помощь в размере тысячи гривен;

с мая пенсии будут проиндексированы на 11%.

Ожидается, что средний размер повышения пенсий составит 260 гривен. Однако, для принятия этих мер правительство должно будет принять изменения в бюджет, который еще дорабатывается.

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