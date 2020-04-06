Миллион украинцев могут потерять рабочие места в связи с кризисом, который был вызван эпидемией

Такой прогноз озвучил экономист Алексей Кущ, передают dengi.ua.

Прежде всего пострадают представители малого бизнеса, торговли и гостинично-ресторанного бизнеса.



“Надвигающийся кризис тем и уникален, что впервые под удар попадет именно “теневой“ сектор экономики. Ранее он выступал в роли своеобразного буфера. Люди, которые теряли работу в легальном секторе, переходили в "теневой". В этом году увидим массовое сокращение среди самозанятых, малого бизнеса, торговли, ресторанов и гостиниц“, - объясняет экономист.

Также он отметил, что несмотря на кризис, увеличится количество рабочих мест в медицинской сфере и фармацевтике.



"Правда это не спасет. На 10 потерянных рабочих мест появится одно новое. Кризис продлится не менее года. В худшем случае может растянуться на три", - заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, что лишь месяц способны продержаться 51% предприятий в Украине, свидетельствует опрос, проведенный Союзом украинских предпринимателей.

Около 60% предпринимателей, которые приняли участие в опросе, продолжают работу. Это, в основном, владельцы большого и среднего бизнеса. 29% опрошенных предпринимателей, представителей микробизнеса, прекратили деятельность.

В условиях карантина каждый четвертый бизнес может протянуть два-три месяца и не обанкротиться.







