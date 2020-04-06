Некоторые фракции в Верховной Раде серьезно обсуждают возможность введения комендантского часа
Как передает Politeka.net, об этом сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.
По ее словам, ограничения обсуждают не только на вечернее время, но и на полный день.
«Не вечером, а на целый день. Так может тогда легче уже замуровать украинцев по домам?» — отметила она.
Такая новость вызвала бурные обсуждения в сети. Украинцы разделились: некоторые посчитали введение комендантского часа необходимой мерой безопасности при эпидемии, но остальные уверены, что это уже перебор.
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"Нужно всех закрыть дома. Иначе мы подохнем. Правда не все это осознают...", "еще один шаг к перевороту и, как следствие, импичменту президента. Не будем мешать неизбежному", "Фильм Кин Дза Дза в реальности, одного боюсь что наши люди это не европейцы и долго терпеть это не будут. Но то что нас ждет положение хуже 90-х годов уже факт", "Ну а если наши по-другому не понимают??", "Себя закройте, хотите нам устроить геноцид чистой воды, чтоб люди не смогли иметь возможности кормить свои семьи!", "А кушать что?"- писали в сети.
Ранее украинский кардиохирург Василий Лазоришинец заявил, что в Украине все-таки нужно вводить комендантский час.
"Вводит чрезвычайное положение не нужно, ну некоторые элементы я б ввел. Введение комендантского часа, некоторые правила для обеспечения граждан продуктами, как сейчас, в Польше, с 10 утра до 12 только люди, которые старше 65 лет. После 8 вечера и до утра люди не должны ходить по улице, кроме тех, которым необходимо обеспечивать людей страны", - уверен врач.
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