Некоторые фракции в Верховной Раде серьезно обсуждают возможность введения комендантского часа



Как передает Politeka.net, об этом сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

По ее словам, ограничения обсуждают не только на вечернее время, но и на полный день.

«Не вечером, а на целый день. Так может тогда легче уже замуровать украинцев по домам?» — отметила она.



Такая новость вызвала бурные обсуждения в сети. Украинцы разделились: некоторые посчитали введение комендантского часа необходимой мерой безопасности при эпидемии, но остальные уверены, что это уже перебор.

"Нужно всех закрыть дома. Иначе мы подохнем. Правда не все это осознают...", "еще один шаг к перевороту и, как следствие, импичменту президента. Не будем мешать неизбежному", "Фильм Кин Дза Дза в реальности, одного боюсь что наши люди это не европейцы и долго терпеть это не будут. Но то что нас ждет положение хуже 90-х годов уже факт", "Ну а если наши по-другому не понимают??", "Себя закройте, хотите нам устроить геноцид чистой воды, чтоб люди не смогли иметь возможности кормить свои семьи!", "А кушать что?"- писали в сети.







Ранее украинский кардиохирург Василий Лазоришинец заявил, что в Украине все-таки нужно вводить комендантский час.



"Вводит чрезвычайное положение не нужно, ну некоторые элементы я б ввел. Введение комендантского часа, некоторые правила для обеспечения граждан продуктами, как сейчас, в Польше, с 10 утра до 12 только люди, которые старше 65 лет. После 8 вечера и до утра люди не должны ходить по улице, кроме тех, которым необходимо обеспечивать людей страны", - уверен врач.