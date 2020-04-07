Стало відомо, за яких умов українці можуть залишитися без субсидій і пільг

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Кабмін опублікував постанову "Про особливості надання житлових субсидій", яка набула чинності 25 березня 2020 року.

В документі сказано, що в період дії карантину забороняється припиняти надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій. Однак, в постанові є одне "але".

Існують умови, за яких українці ризикують втратити житлову субсидію. Наприклад, переїзд сім'ї або смерть одинокого громадянина.

У постанові сказано, що розрахунок житлових субсидій на період карантину буде відбуватися з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів користування такими комунальними послугами, як централізоване водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, газу та електроенергії для побутових потреб (крім опалення).

Крім цього, була відтерміновано введення з 1 травня 2020 року мінімального обов'язкового платежу за спожиті послуги в розмірі 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Раніше ми розповідали про те, що українцям затвердили додаткові виплати на період карантину. Напередодні Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон.

В документі йдеться про введення поняття часткової безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленим Кабінетом міністрів для запобігання виникнення та поширення вірусу.

Тому деякі українці будуть отримувати фінансову допомогу від держави на період дії карантину.

Допомога по частковому безробіттю надаватиметься роботодавцям, які відносяться до суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

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