ПриватБанк "добиває" клієнтів своїм трактуванням розпоряджень НБУ і Кабінету міністрів

Негативний відгук на тематичному сайті Мінфін залишила незадоволена клієнтка.

За її словами, ПриватБанк без будь-яких попереджень зняв гроші з її основної карти і перевів на кредитну.

"Мені перерахували знайомі гроші, на їжу, на мою карту для виплат (це мої особисті кошти!). Банк тут же самостійно і без попередження перевів мої особисті кошти, які я взала у борг, на продукти, на мою кредитну карту. Банк аргументував цей вчинок тим, що «це система» (одну відповідь на всі запитання і завжди, пора придумати щось новеньке)! При цьому у мене було в запасі ще два дні, що б сплатити щомісячний відсоток за користування. І тим більше-через введення карантину в країні уряд ухвалив рішення про перенесення банками дат платежів на місяць пізніше і відмінити застосування пені і штрафів!", - обурюється вона.

Клієнтка також зазначила, що з вини Приватбанку їй довелося сплатити ще додаткову комісію.

"В той день я заплатила ще й комісію 6%! І все це завдяки ПриватБанку! На наступний день я оплатила відсоток, так як і планувала і робила завжди і щомісяця. Питання: з яких пір ПриватБанк розпоряджається особистими грошима клієнта без попередження?", - вона задалася питанням.

В Приватбанку відкинули всі звинувачення клієнтки і уточнили правила кредитування в умовах карантину.

"Ми не хочемо, щоб між Вами і банком були непорозуміння. Дозвольте пояснити, що введення карантину, а також інших заходів щодо боротьби з поширенням вірусної хвороби на території України, не звільняє клієнта від обов'язків по обслуговуванню кредиту відповідно до умов договору. Якщо клієнт не вносить обов'язковий платіж, це вважається порушенням зобов'язань за договором. Кредит буде вважатися простроченим. Але банк не буде здійснювати додаткових нарахувань за прострочення до 31.05.2020. Щоб уникнути утворення простроченого платежу - з карти може бути списана сума на погашення поточного платежу за кредитним договором карта Універсальна", - відповів в коментарях представник банку.

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