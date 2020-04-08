Стало відомо, як пенсіонери зможуть по-новому оплачувати комуналку на карантині

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Кабінету міністрів.

Повідомляється, що найближчим часом можуть запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або "гарячі" телефонні лінії українських банків.

"Громадяни, які одержують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на "гарячу" лінію банку та надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків", – інформує прес-служба уряду.

У Кабміні також додали, що пенсіонери зможуть оплачувати комуналку безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши заздалегідь відповідну послугу по телефону.

Підсумовуючи, в прес-службі нагадали, що українці також можуть оплачувати комунальні послуги через існуючі мобільні банкинги та онлайн-сервіси.

Раніше ми розповідали про те, що українцям затвердили додаткові виплати на період карантину. Напередодні Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон.

В документі йдеться про введення поняття часткової безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленим Кабінетом міністрів для запобігання виникнення та поширення вірусу.

Тому деякі українці будуть отримувати фінансову допомогу від держави на період дії карантину.

Допомога по частковому безробіттю надаватиметься роботодавцям, які відносяться до суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.

Також Politeka писала, що українцям підвищать субсидії з-за карантину: коли запрацює і кому пощастить.