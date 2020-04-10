У Раді запропонували карати позбавленням волі і величезними штрафами за незаконний продаж масок

Як повідомляє Politeka.net, інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради. Скоро законопроект відправлять на голосування.

10 квітня комітет з питань правоохоронної діяльності запропонував більш суворо карати бізнесменів, які завищують ціни на маски під час карантину. Автори ініціативи за основу взяли законопроект №3274-1, який передбачає санкції за перепродаж засобів цивільного захисту за ціною в два або більше разів вище за державну.

У Комітеті рекомендують внести поправки в Кримінальний кодекс і ввести кримінальну відповідальність за неправильне ціноутворення під час воєнного та надзвичайного стану, а також надзвичайної ситуації. Мова йде, зокрема, про вироби медичного призначення, засоби захисту, масках, ліках.

Згідно з ініціативою, за подвійне підвищення цін українців повинні карати штрафом до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,1 мільйона гривень) або строком до трьох років з конфіскацією майна. За повторне підвищення, порушення за змовою або з боку службової особи - до семи років з конфіскацією.

Українці вже відреагували на пропозицію:

"У цій країні жоден корупціонер не сидить. Вони живуть краще за всіх. Гірше за всіх в Україні живуть пенсіонери і ті, хто чесно все життя працював"; "А посадити свого однопартійця, який на початку пандемії залишив Україну без масок, непогано на цьому заробивши? Чи це не злочин, якщо це зробив слуга народу?"; "А можуть продавці у відповідь взагалі перестати продавати маски? Що їм може завадити?"; "та вже пора посадити не менше 10 осіб Бенкет під час чуми. Позорище".

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