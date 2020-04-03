Украинское правительство обязало предпринимателей и банкиров обеспечить клиентов медицинскими масками на период карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Так, документ предусматривает, что предприниматели из сферы торговли, банкинга, фармации, специальных магазинов связи и телекоммуникаций и учреждений по их ремонту должны обеспечить посетителям медицинские маски на период карантина из-за уханьской болезни.

В ином случае, данные предприятия должны быть закрыты до окончания карантина – 24 апреля.

Кроме средств защиты, должны быть соблюдены меры по количеству клиентов, которые одновременно находятся в магазине: один человек на десять «квадратов».

До этого сообщалось, что в Минздраве призвали украинцев не заходить в общественные учреждения без защитной маски.

Зачем это нужно, а также чем маска отличается от респиратора объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что маска не является средством индивидуальной защиты. Однако украинцев просят магазины, аптеки и на работу только в масках, поскольку сейчас всех рассматривают как потенциально больных.

«Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделение биологического материала уменьшается, и не достигает 1,5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см ... Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью", - сказал Ляшко на брифинге.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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