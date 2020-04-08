Сотрудникам локомотивного депо Укрзализныци на Полтавщине выдали странные засобы защиты от "уханьского" вируса
Так, стало известно, что им выдали вместо реальных средств в условиях пандемии коронавируса защиты самодельные "маски" из бумажных полотенец. Похоже, "Укрзалізниця" решила сэкономить на своих сотрудниках.
Об этом сообщили журналисты издания Обозреватель со сылкой на собственные источники в Укрзализныци. Кроме того, один из работников предоставил журналистам фотодоказательства.
В частности, один из работников депо Укрзализныци на Полтавщине рассказал, что утром ему и коллегам выдали самодельные маски. На снимках, которые он предоставил прекрасно видно, что защитные маски были сделаны с помощью бумажных салфеток и канцелярских резинок.
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Ко всему прочему, он отметил, что дезинфекция составов также происходит в весьма подозрительной форме, которая вызывает множество вопросов.
"Электровозы обрабатывают какими-то едкими средствами, в кабине невозможно находиться первое время после проведения процедур", – пожаловался он.
"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация – плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта – в итоге рост на 22% относительно начала года", – предупредили в Центре транспортных стратегий.
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