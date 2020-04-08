В таких масках даже на улицу не выйдешь

Сотрудникам локомотивного депо Укрзализныци на Полтавщине выдали странные засобы защиты от "уханьского" вируса

Так, стало известно, что им выдали вместо реальных средств в условиях пандемии коронавируса защиты самодельные "маски" из бумажных полотенец. Похоже, "Укрзалізниця" решила сэкономить на своих сотрудниках.

Об этом сообщили журналисты издания Обозреватель со сылкой на собственные источники в Укрзализныци. Кроме того, один из работников предоставил журналистам фотодоказательства.

В частности, один из работников депо Укрзализныци на Полтавщине рассказал, что утром ему и коллегам выдали самодельные маски. На снимках, которые он предоставил прекрасно видно, что защитные маски были сделаны с помощью бумажных салфеток и канцелярских резинок.

Ко всему прочему, он отметил, что дезинфекция составов также происходит в весьма подозрительной форме, которая вызывает множество вопросов.

"Электровозы обрабатывают какими-то едкими средствами, в кабине невозможно находиться первое время после проведения процедур", – пожаловался он.