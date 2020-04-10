В Раде предложили наказывать лишением свободы и огромными штрафами за незаконную продажу масок

Как сообщает Politeka.net, информация об этом появилась на сайте Верховной Рады. Скоро законопроект отправят на голосование.

10 апреля комитет по вопросам правоохранительной деятельности предложил более сурово наказывать бизнесменов, завышающих цены на маски во время карантина. Авторы инициативы за основу взяли законопроект №3274-1, который предусматривает санкции за перепродажу средств гражданской защиты по цене в два или больше раз выше государственной.

В Комитете рекомендуют внести поправки в Уголовный кодекс и ввести уголовную ответственность за неправильное ценообразование во время военного и чрезвычайного положения, а также чрезвычайной ситуации. Речь идет, в том числе, об изделиях медицинского назначения, средствах защиты, масках, лекарствах.

Согласно инициативе, за двойное повышение цен украинцев должны наказывать штрафом до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (3,1 миллиона гривен) или сроком до трех лет с конфискацией имущества. За повторное повышение, нарушение по сговору или со стороны служебного лица - до семи лет с конфискацией.

Украинцы уже отреагировали на предложение:

"В этой стране ни один коррупционер не сидит. Они как раз живут лучше всех. Хуже всех в Украине живут пенсионеры и те кто честно всю жизнь работал"; "А посадить того своего однопартийца, который в начале пандемии оставил Украину без масок, неплохо на этом заработав? Это ли не преступление, если это сделал слуга народа?"; "А могут продавцы в ответ вообще перестать продавать маски? Что им может помешать?"; "да уже посадить пора не меньше 10 человек Пир во время чумы. Позорище".

Напомним, скандал в разгар эпидемии: "Укрзалізниця" выдала своим сотрудникам маски из салфеток, фото.

Как сообщала Politeka, украинцам бесплатно выдадут маски и средства защиты: новые правила работы магазинов, аптек и банков.

Также Politeka писала, что новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».