Стало відомо, яку допомогу українці будуть отримувати під час карантину

Про це в ефірі українського телеканалу розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, передає Politeka.net.

За його словами, в умовах карантину уряд планує компенсувати виплати зарплат підприємствам, які не будуть звільняти людей на час обмежувальних заходів.

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Петрашко також додав, що вже були збільшені мінімальні виплати і скоро підвищать розмір допомоги по безробіттю.

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"Виплатаз "тимчасового" безробіття, якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які знаходяться вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми говоримо: "Не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які не повністю зайняті, які повернуться", - додав глава профільного міністерства.

Підсумовуючи, Ігор Петрашко заявив, що допомога по тимчасовому безробіттю буде обмежена мінімальною зарплатою, оскільки "у нас ВВП і бюджет обмежені".

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Раніше ми повідомляли про те, що українцям вже почали виплачувати надбавки до пенсій. Відомо, що ПФУ почав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

У відомстві також наголосили, що виплата компенсації за квітень стартувала 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші льгонтики старше 80 років отримають додаткові кошти на визначену ним дату виплати разом із пенсією за поточний місяць.

В ПФУ додали, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

Нагадаємо, в Кабмін зробили важливу заяву про пенсії українців: кого торкнеться.

Як повідомляла Politeka, перерахунок пенсій в Україні через карантин: "гроші перерахують тим, хто...".

Також Politeka писала, що українцям розкрили, як будуть нараховувати пенсії в умовах карантину.