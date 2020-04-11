Стало известно, какую помощь украинцы будут получать во время карантина

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает Politeka.net.

По его словам, в условиях карантина правительство планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время ограничительных мер.

Петрашко также добавил, что уже были увеличены минимальные выплаты и скоро повысят размер пособия по безработице.

"Пособие по "временной" безработице, если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые находятся дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим: "Не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся", - добавил глава профильного министерства.

Подытоживая, Игорь Петрашко заявил, что пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой, поскольку "у нас ВВП и бюджет ограничены".

Ранее мы сообщали о том, что украинцам уже начали выплачивать надбавки к пенсиям. Известно, что ПФУ начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

В ведомстве также подчеркнули, что выплата компенсации за апрель стартовала 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льгонтики старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за текущий месяц.

В ПФУ добавили, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.

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