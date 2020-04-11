Пандемія китайського вірусу спровокує наймасштабнішу кризу у світовій економіці

Такий прогноз озвучила голова-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає DW.

За її словами, зараз Міжнародний валютний фонд прогнозує найглибшу кризу з часів Великої депресії 1929-1933 років.

"Ми очікуємо найбільш важких економічних наслідків з часів Великої депресії", - підкреслила Георгієва.

Голова-розпорядник фонду також додала, що навіть при найоптимістичнішому сценарії в 2021 році можна очікувати лише часткове відновлення економіки, проте все може виявитися і гірше на тлі пандемії китайського вірусу.

Георгієва також додала, що зараз панує повна невизначеність щодо тривалості пандемії та її наслідків для економіки, і попередила, що в поточному році світове економічне зростання завершиться в явному мінусі.

Підсумовуючи, голова-розпорядник МВФ закликала уряди країн світу "вжити рішучі дії і надати підтримку підприємствам і громадянам", попередивши, що в іншому випадку відновлювати економіку після завершення пандемії буде ще важче.

Раніше ми розповідали про те, що МВФ поставив Україні умови для виділення траншу в $10 млрд. Верховна Рада в обмін на кредит має запустити ринок землі і затвердити закон про банки (антиколомойський закон).

Після затвердження "антиколомойського" закону в першому читанні МВФ "оновив" свої вимоги і захотів, щоб Верховна Рада в цілому проголосувала за цей документ, який не дозволить повернути ПриватБанк олігарху Ігорю Коломойському.

Через якийсь час у Раду внесли тисячі поправок до антиколомойського закону, через що затвердження документа в цілому може затягнутися на місяці.

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