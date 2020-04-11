Пандемия китайского вируса спровоцирует самый масштабный кризис в мировой экономике

Подобный прогноз озвучила глава-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает DW.

По ее словам, сейчас Международный валютный фонд прогнозирует самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

"Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - подчеркнула Георгиева.

Глава-распорядитель фонда также добавила, что даже при самом оптимистическом сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже на фоне пандемии китайского вируса.

Георгиева также добавила, что сейчас царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, и предупредила, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Подытоживая, глава-распорядитель МВФ призвала правительства стран мира "предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам", предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

Ранее мы рассказывали о том, что МВФ поставил Украине условия для выделения транша в $10 млрд. Верховная Рада в обмен на кредит должна запустить рынок земли и утвердить закон о банках (антиколомойский закон).

После утверждения "антиколомойского" закона в первом чтении МВФ "обновил" свои требования и захотел, чтобы Верховная Рада в целом проголосовала за этот документ, который не позволит вернуть ПриватБанк олигарху Игорю Коломойскому.

Через какое-то время в Раду внесли тысячи поправок к антиколомойскому закону, из-за чего утверждение документа в целом может затянуться на месяцы.

Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Украине, законов оказалось мало

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