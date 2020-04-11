Стало відомо, чому у гривні з'явилися шанси зміцнитися по відношенню до долара
Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Вадим Іосуб, передає Главред.
За його словами, вже наступного тижня курс долара в Україні знизиться.
За прогнозом Вадима Іосуба, до п'ятниці, 17 квітня, один "зелений" буде коштувати 27,1 гривні.
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"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,9/27,2 грн", – стверджує авторитетний аналітик.
На зміцнення національної валюти можуть вплинути відразу кілька факторів:
- високі шанси на укладення нової програми співпраці з МВФ;
- зниження попиту на американську валюту з боку імпортерів;
- закінчення ажіотажного попиту на валюту з боку простих українців.
Раніше ми розповідали, що буде з доларом на Великдень. За прогнозами аналітиків, на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так і з боку імпортерів буде тривати слабка активність.
Тому заробити на коливаннях курсу не вийде, і українцям буде вигідніше піти по іншому шляху. Їх закликали не здавати валюту, а, навпаки, скуповувати її, оскільки у квітні такої різкої девальвації, як була в середині березня, чекати не варто.
"Це означає нестійку стабільність з короткочасної волатильністю (різкими коливаннями). Хто-то, припустимо, вийшов на ринок з пропозицією помітного обсягу валюти і зрушив курс вниз, на завтра пропозицій немає, і курс пішов вгору", – пояснив нюанси ринку експерт Андрій Шевчишин.
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