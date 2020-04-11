Стало відомо, чому у гривні з'явилися шанси зміцнитися по відношенню до долара

Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Вадим Іосуб, передає Главред.

За його словами, вже наступного тижня курс долара в Україні знизиться.

За прогнозом Вадима Іосуба, до п'ятниці, 17 квітня, один "зелений" буде коштувати 27,1 гривні.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,9/27,2 грн", – стверджує авторитетний аналітик.

На зміцнення національної валюти можуть вплинути відразу кілька факторів:

високі шанси на укладення нової програми співпраці з МВФ;

зниження попиту на американську валюту з боку імпортерів;

закінчення ажіотажного попиту на валюту з боку простих українців.

Раніше ми розповідали, що буде з доларом на Великдень. За прогнозами аналітиків, на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так і з боку імпортерів буде тривати слабка активність.

Тому заробити на коливаннях курсу не вийде, і українцям буде вигідніше піти по іншому шляху. Їх закликали не здавати валюту, а, навпаки, скуповувати її, оскільки у квітні такої різкої девальвації, як була в середині березня, чекати не варто.

"Це означає нестійку стабільність з короткочасної волатильністю (різкими коливаннями). Хто-то, припустимо, вийшов на ринок з пропозицією помітного обсягу валюти і зрушив курс вниз, на завтра пропозицій немає, і курс пішов вгору", – пояснив нюанси ринку експерт Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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