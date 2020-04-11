Стало известно, почему у гривны появились шансы укрепиться по отношению к доллару

Об этом в комментарии журналистам рассказал аналитик Вадим Иосуб, передает Главред.

По его словам, в ближайшее время курс доллара в Украине снизится.

По прогнозу Вадима Иосуба, к пятнице, 17 апреля, один "зеленый" будет стоить 27,1 гривни.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн", – утверждает авторитетный аналитик.

На укрепление национальной валюты могут повлиять сразу несколько факторов:

высокие шансы на заключение новой программы сотрудничества с МВФ;

снижение спроса на американскую валюту со стороны импортеров;

окончание ажиотажного спроса на валюту со стороны простых украинцев.

Ранее мы рассказывали, что будет с долларом на Пасху. По прогнозам аналитиков, на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров будет продолжаться слабая активность.

Поэтому заработать на скачках курса не выйдет, и украинцам будет выгоднее пойти по другому пути. Их призвали не сдавать валюту, а, наоборот, скупать ее, поскольку в апреле такой резкой девальвации, как была в середине марта, ждать не стоит.

"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", – объяснил нюансы рынка эксперт Андрей Шевчишин.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.