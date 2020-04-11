"Карантинні" допомоги зможуть отримати лише певні категорії українців

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, в уряді підготували українцям певні виплати в умовах карантину.

Мова йде про допомогу по догляду за дітьми до 10 років, які зможе отримати один з батьків.

Але таку фінансову допомогу отримають лише ті фізособи-підприємці, які не мають найманих працівників та на період введених обмежувальних заходів були змушені заморозити свій бізнес і втратили прибуток.

За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, сума допомоги буде в розмірі прожиткового мінімуму (2027 гривень за станом на 1 січня 2020 року).

"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти в центр зайнятості та отримати статус безробітного", - пояснила профільний міністр.

Лазебна також додала, що додаткові виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення в залежності від ситуації з карантинними заходами, і загалом станом економіки України.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям вже почали виплачувати надбавки до пенсій. Відомо, що ПФУ почав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

У відомстві також наголосили, що виплата компенсації за квітень стартувала 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші льгонтики старше 80 років отримають додаткові кошти на визначену ним дату виплати разом із пенсією за поточний місяць.

В ПФУ додали, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

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