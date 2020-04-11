"Карантинные" пособия смогут получить лишь определенные категории украинцев

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, в правительстве подготовили украинцам определенные выплаты в условиях карантина.

Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.

Но такую финансовую помощь получат лишь те физлица-предприниматели, которые не имеют наемных работников и на период введенных ограничительных мер были вынуждены заморозить свой бизнес и потеряли прибыль.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, сумма пособия будет в размере прожиточного минимума (2027 гривен по состоянию на 1 января 2020 года).

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - объяснила профильный министр.

Лазебная также добавила, что дополнительные выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями, и общем состоянием экономики Украины.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам уже начали выплачивать надбавки к пенсиям. Известно, что ПФУ начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

В ведомстве также подчеркнули, что выплата компенсации за апрель стартовала 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льгонтики старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за текущий месяц.

В ПФУ добавили, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.

Как сообщала Politeka, перерасчет пенсий в Украине из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, как будут начислять пенсии в условиях карантина.