Гривня може втратити позиції, а курс валют буде залежати від депутатів

Такий прогноз на наступний тиждень озвучили експерти для "Сьогодні".

Експерти запевняють, що стан справ на валютному ринку будуть залежати від того, як швидко депутати приступлять до розгляду поправок до закону про заборону ренаціоналізації банків і від того, скільки валюти продасть з резервів НБУ, щоб стримати падіння гривні.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, долар і гривню чекають "гойдалки" найближчими днями.



"Але це будуть ситуативні зміни. В цілому повториться тренд тижня, що минає, коли курс буде "ходити" вгору-вниз в коридорі 27-28 грн/долар", - зазначив він.

Експерт Андрій Шевчишин прогнозує схожу ситуацію.

"Попит на валюту перед святами скоротиться. Але як тільки курс впаде до 27,1-27,2 грн/долар і нижче - відразу з'являться покупці", - зазначив він.

Варто відзначити, що фахівці не радять продавати валюту.

Раніше, аналітики дали прогноз курсу долара на Великдень. Вони запевняють, що на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так і з боку імпортерів буде тривати слабка активність.

Тому заробити на коливаннях курсу не вийде, і українцям буде вигідніше піти по іншому шляху. Їх закликали не здавати валюту, а, навпаки, скуповувати її, оскільки у квітні такої різкої девальвації, як була в середині березня, чекати не варто.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.