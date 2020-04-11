Гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов

Такой прогноз на следующую неделю озвучили эксперты для "Сегодня".

Эксперты уверяют, что положение дел на валютном рынке будут зависеть от того, как быстро депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков и от того, сколько валюты продаст из резервов НБУ, дабы сдержать падение гривны.

По словах президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, доллар и гривну ждут "качели" в ближайшие дни.



"Но это будут ситуативные изменения. В целом повторится тренд уходящей недели, когда курс будет "ходить" вверх-вниз в коридоре 27-28 грн/доллар", - отметил он.

Эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует похожую ситуацию.

"Спрос на валюту перед праздниками сократится. Но как только курс упадет до 27,1-27,2 грн/доллар и ниже - сразу появятся покупатели", - отметил он.

Стоить отметить, что специалисты не советуют продавать валюту.

Ранее, аналитики дали прогноз курса доллара на Пасху. Они уверяют, что на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров будет продолжаться слабая активность.

Поэтому заработать на скачках курса не выйдет, и украинцам будет выгоднее пойти по другому пути. Их призвали не сдавать валюту, а, наоборот, скупать ее, поскольку в апреле такой резкой девальвации, как была в середине марта, ждать не стоит.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.