Незадоволений клієнт вивів ПриватБанк на чисту воду

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну з'явилася скарга на раптове скорочення ліміту для інтернет-покупок та оплати частинами.

"10.04.2020 дві години вибирав в інтернет магазині, товар, перейшов на оплату частинами і в підсумку випала новина, що перевищено ліміт в 10000 грн. Заходжу в Приват24 в оплаті частинами прописано: максимальний ліміт 37000 грн., «залізна леді» сказала теж саме. Чекаю відповіді оператора, який повідомляє, що в умовах карантину, ліміт не повинен перевищувати 10000 грн. Все розумію, але Ви людям про це повідомте, щоб вони час дарма не втрачали. І як від покупки відірвати 350 грн. перевищення?", - написав обурений клієнт.

В Приватбанку пояснили ситуацію: "У зв'язку з вживанням Банком оперативних заходів з метою забезпечення безпеки здоров'я своїх клієнтів і стабільної роботи всіх банківських послуг ми змушені тимчасово обмежити максимальні суми при оформленні угод з оплатою частками в межах: до 10 000 грн на 1 угоду для системних (національних) партнерів Банку; до 5000 грн на 1 угоду не системних (інших) партнерів Банку. І в цей період тимчасово зупинено Швидке оформлення кредиту і Миттєве розстрочення (Кредит готівкою). Приносимо вибачення за можливі незручності".

Раніше ми повідомляли, ще один незадоволений клієнт поскаржився на "раптове обнулення кредитного ліміту".

"В кінці березня я не зміг увійти в Приват24 через комп'ютер (пробував 10 раз - Авторизація відхилена). Додзвонився, заявку прийняли. В цей же день ввечері прийшло повідомлення - ні, не дали можливість підключення, а «Кредит по Карті Універсальна 0 грн», було 30000грн. І просять погасити кредит..."

Нагадаємо, переполох в Приватбанку, платежі не проходять: екстрену заяву.

Як повідомляла Politeka, обнулення карт українців і нові умови кредитування: ПриватБанк пояснив, що відбувається.

Також Politeka писала про масової блокування рахунків та нарахування "лівих" боргів: ПриватБанк попередив українців.