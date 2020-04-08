Клиенты жалуются на проблемы при проведении онлайн-платежей

Соответствующий негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, он очень долго не мог провести простой платеж в интернете.

Но проблему не устранили даже после того, как клиент обратился на горячую линию ПриватБанка.

"Проводил банальный платеж в LiqPay и из-за ошибок системы "Превышен лимит" (лимит естественно не превышен) пришлось потратить уйму времени и "интереснейшим" образом долго общаться с "консультантом". Мне нужно было совершить этот платеж и я его домучал, а сколько таких клиентов отваливается от мерчантов из-за полной некомпетентности поддержки и глючности системы", - возмутился клиент на портале Минфин.

ПриватБанк отреагировал на жалобу и пообещал наказать консультанта, если он нарушил стандарты во время решения проблемы.

"Мы очень расстроены тем, что у Вас осталось такое впечатление. Позвольте объяснить, сначала платеж не прошел проверку безопасности... По обращению клиента в чат, мы можем быстро помочь ему оплатить. Видим, что Ваш платеж успешно проведен. Дополнительно проверим консультацию оператора, в случае нарушения стандартов обслуживания будет проведена соответствующая работа ", - ответил в комментариях представитель банка.

Но клиент заметил, что даже чат-бот-консультант не помог в проведении платежа, и с нескольких попыток он самостоятельно смог оплатить в интернете.

"Опять не верно. Тот платеж не был проведен, хотя я и просил это сделать чат-бот-консультанта. В очередной раз с n-й попытки мне самому удалось оформить и провести новый платеж. Если вы действительно «засмученi» - то вам видно сколько попыток я предпринял заполняя заново форму и пытаясь провести этот платеж. И научите вашу чудоматематическую модель проверки понимать, что если с одного и того же браузера с одного и того же IP десять лет идут платежи - то эти платежи ок. Если не ок - то у вас есть телефоны vip клиентов", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

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