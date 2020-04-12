Недовольный клиент вывел ПриватБанк на чистую воду

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина появилась жалоба на внезапное сокращения лимита для интернет-покупок и оплаты частями.

"10.04.2020 два часа выбирал в интернет магазине, интересующий товар, перешел на оплату частями и в итоге выпала новость, что превышен лимит в 10000 грн. Захожу в Приват24 в оплате частями прописано: максимальный лимит 37000 грн., «железная леди» сказала тоже самое. Дожидаюсь ответа оператора, который сообщает, что в условиях карантина, лимит не должен превышать 10000 грн. Все понимаю, но Вы людям об этом сообщите, чтобы они время зря не теряли. И как от покупки оторвать 350 грн. превышения?", - написал возмущенный клиент.

В ПриватБанке объяснили ситуацию: "В связи с употреблением Банком оперативных мероприятий с целью обеспечения безопасности здоровья своих клиентов и стабильной работы всех банковских услуг мы временно вынуждены ограничить максимальные суммы при оформлении сделок с оплатой частями в пределах: до 10 000 грн на 1 соглашение для системных (национальных) партнеров Банка; до 5000 грн на 1 соглашение для не системных (других) партнеров Банка. И в этот период временно остановлено оформление Быстрого кредита и Мгновенной рассрочки (Кредит наличными). Приносим извинения за возможные неудобства".

Ранее мы сообщали, еще один недовольный клиент пожаловался на "внезапное обнуление кредитного лимита".

"В конце марта я не смог войти в Приват24 через компьютер (пробовал 10 раз - Авторизация отклонена). Дозвонился, заявку приняли. В этот же день вечером пришло сообщение — нет, не дали возможность подключения, а «Кредит по Карте Универсальная 0 грн», было 30000грн. И просят погасить кредит..."

Напомним, переполох в ПриватБанке, платежи не проходят: экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, обнуление карт украинцев и новые условия кредитования: ПриватБанк объяснил, что происходит.

Также Politeka писала о массовой блокировке счетов и начислении "левых" долгов: ПриватБанк предупредил украинцев.