Государственный ПриватБанк продолжает без разбора блокировать счета клиентов

О новом вопиющем инциденте на тематическом портале Минфин сообщила недовольная клиентка.

По ее словам, она уже второй месяц не может решить вопрос относительно ареста ее счетов в ПриватБанке.

"Добрый день! Уже второй месяц не могу решить проблему блокировки карт в Привате. В середине Марта с карт сняли лимиты, обнулили до 0. Задолженность по карте бизнес я сразу погасила, при разговоре с оператором уточнила до какого времени могу погасить задолженность по карте Универсальной, ответ был до 25.04.20г, но 4.04.20 мне приходит уведомление что мои счета арестованы и указан счёт, на который я должна погасить задолженность", - рассказала клиентка.

Она также отметила, что задолженность была погашена, но ПриватБанк продолжает насчитывать ей проценты по долгу.

"Задолженность в этот же день погашена. Но на карте задолженность осталась и насчитываются проценты. Скажите, на каком основании были заблокированы мои счета и тем более арестованы?!", - подытожила недовольная клиентка в своем негативном отзыве.

"Добрый день. Указанная ситуация была тщательно рассмотрена банком, после чего с Вами была проведена обратная связь в телефонном режиме. Дополнительно Вам была направлена официальный ответ на Ваш адрес", - отреагировал на жалобу представитель национализированного ПриватБанка.

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