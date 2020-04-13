Курс валют в Україні 13 квітня різко зміниться, оскільки долар і євро спочатку тижня впадуть у ціні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Перший день робочого тижня почнеться з того, що долар буде продаватися за 27,2022 гривень (-5,73 порівняно з п'ятницею).

Схожа ситуація спостерігатиметься і з курсом євро: за одну банкноту доведеться викласти 29,5606 (-7,76 в порівнянні з п'ятницею).

Як повідомлялося раніше, протягом найближчого тижня очікуються кардинальні зміни з курсом валют в Україні. Так, аналітик Вадим Иосуб розповів, що в найближчу тиждень очікується зниження курсу долара до гривні.

За його словами, через тиждень долар може торгуватися на міжбанку близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

"Це пов'язано з тим, що імпортери випереджаючими темпами знижують свою економічну активність. На цьому тлі НБУ перейшов від продажу до купівлі валюти для поповнення резервів", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,2%.

З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,60 до 27,26 грн (-1,2%).

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