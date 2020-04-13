Українці можуть не розраховувати на зміцнення національної валюти найближчим часом

Про це попередив голова ради НБУ Богдан Данилишин, передає ZN.ua.

За його словами, зміцнення гривні не буде через повернення трудових мігрантів і провальнe політикe НБУ в 2019 році.

Більш того, як розповідає голова ради нацрегулятора Богдан Данилишин, українці можуть не розраховувати на зміцнення гривні також через недостатній рівень міжнародних резервів.

"На практиці це малоймовірно. Враховуючи стан української промисловості і зовнішньоторговельного балансу, повернення на Батьківщину трудових мігрантів, які забезпечували майже 15% припливу валюти з поточного рахунку, відсутність фундаментальних факторів зміцнення національної валюти (підвищення продуктивності праці, приток іноземних інвестицій, конкурентоспроможність економіки), а також беручи до уваги провальну валютну політику Нацбанку в 2019 році (в результаті якої втратили всі суб'єкти національної економіки, а виграли міжнародні фінансові спекулянти), недостатній (щодо нормативу МВФ) рівень міжнародних резервів, зміцнення номінального курсу національної валюти в середньостроковій перспективі очікувати не слід", – написав він у своїй статті.

Підсумовуючи, Богдан Данилишин додав, що через пандемію китайкого вірусу постраждає не тільки українська економіка.

"Зменшення світової інфляції – малоймовірний фактор, враховуючи, що внаслідок карантину виробництво товарів і послуг у світовому масштабі зараз знижується і страждає від розриву налагоджених зв'язків. З високою ймовірністю відкладений попит і дефіцит пропозиції на широку номенклатуру товарів підштовхнуть ціни вгору (навіть незважаючи на рекордно низькі ціни на нафту)", – резюмував глава ради НБУ в статті.

Раніше ми попереджали про урізання зарплат в Україні. За пронгозам Світового банку, пандемія «уханьского» вірусу піде на спад у другій половині цього року. В такому випадку, очікується, що економіка України впаде на 3,5% порівняно з попереднім роком.

Також Світовий банк прогнозує Україні зростання інфляції в Україні до 8,9% і дефіцит бюджету на рівні 4,9% від ВВП.

Також Україну чекає помітне зростання рівня безробіття до 9,4%, а також зменшення середньомісячної зарплати на 4,5%.

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