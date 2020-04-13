Украинцы могут не рассчитывать на укрепление национальной валюты в ближайшее время

Об этом предупредил глава совета НБУ Богдан Данилишин, передает ZN.ua.

По его словам, укрепления гривны не будет из-за возвращения трудовых мигрантов и провальной политики НБУ в 2019 году.

Более того, как рассказывает председатель совета нацрегулятора Богдан Данилишин, украинцы могут не рассчитывать на укрепление гривны также из-за недостаточного уровня международных резервов.

"На практике это маловероятно. Учитывая состояние украинской промышленности и внешнеторгового баланса, возвращение на Родину трудовых мигрантов, обеспечивавших почти 15% притока валюты по текущему счету, отсутствие фундаментальных факторов укрепления национальной валюты (повышение производительности труда, приток иностранных инвестиций, конкурентоспособность экономики), а также принимая во внимание провальную валютную политику Нацбанка в 2019 году (в результате которой потеряли все субъекты национальной экономики, а выиграли международные финансовые спекулянты), недостаточный (относительно норматива МВФ) уровень международных резервов, укрепления номинального курса национальной валюты в среднесрочной перспективе ожидать не следует", – написал он в своей статье.

Подытоживая, Богдан Данилишин добавил, что из-за пандемии китайкого вируса пострадает не только украинская экономика.

"Уменьшение мировой инфляции – маловероятный фактор, учитывая, что вследствие карантина производство товаров и услуг в мировом масштабе сейчас снижается и страдает от разрыва налаженных связей. С высокой вероятностью отложенный спрос и дефицит предложения на широкую номенклатуру товаров подтолкнут цены вверх (даже несмотря на рекордно низкие цены на нефть)", – резюмировал глава совета НБУ в статье.

Ранее мы предупреждали об урезании зарплат в Украине. По пронгозам Всемирного банка, пандемия «уханьского» вируса пойдет на спад во второй половине этого года. В таком случае, ожидается, что экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Также Всемирный банк прогнозирует в Украине рост инфляции в Украине до 8,9% и дефицит бюджета на уровне 4,9% от ВВП.

Также Украину ждет заметный рост уровня безработицы до 9,4%, а также уменьшение среднемесячной зарплаты на 4,5%.

Напомним, украинцам выдадут деньги на карантине, повезет не всем: "получат лишь те, кто...".

Как сообщала Politeka, в МВФ озвучили, к чему готовиться: "Самый масштабный кризис в истории".

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