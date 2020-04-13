Курс долара знайшов якусь рівновагу на валютному ринку

Про це розповів фінансовий аналітик Вадим Іосуб, передає Gazeta.ua.

Як відомо, минулого тижня курс покупки долара серед населення незначно виріс.

Але на інших сегментах ринку американська валюта подешевшала на 0,03-0,6%.

"Різноспрямований рух курсів біля позначки 27 гривень показує, що курс знайшов тимчасову рівновагу поблизу поточних значень. Рівень в 27 гривень найближчим часом може стати підтримкою, і долар продовжить коливатися навколо цього значення", - пояснив Іосуб нюанси валютного ринку.

Що стосується курсу долара на поточний тиждень, то він, за прогнозами експерта, не суттєво зміниться.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27 гривень, а готівковий долар у банках - близько 27,1-27,4 гривень", - резюмував аналітик, представляючи свій прогноз.

Також ми раніше розповідали про те, що гривня може втратити позиції, а курс валют буде залежати від депутатів.

Експерти запевняють, що стан справ на валютному ринку будуть залежати від того, як швидко народні депутати приступлять до розгляду поправок до закону про заборону ренаціоналізації банків (антиколомойський закон) та від того, скільки валюти продасть з резервів Національний банк, щоб стримати падіння гривні на ринку.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, долар і гривню чекають "гойдалки" в найближчі дні, тому українців можуть здивувати нові цифри в обмінниках.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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