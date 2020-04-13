В умовах епідемії вірусу зловмисники вигадують нові схеми

Про це пише Главред.

На цей раз шахраї взялися за месенджери, в яких вони розсилають фейкові повідомлення нібито від співробітників Приватбанку.

Українці стали отримувати повідомлення про те, що їм нібито призначена фінансова допомога "в рамках державної програми з указом президента".

При спілкуванні з клієнтами Приватбанку вони намагалися отримати конфіденційні дані банківської картки, з допомогою яких могли отримати доступ до рахунку клієнта Приватбанку.

"Скористайтесь новою послугою Приват24. У зв'язку з поширенням вірусу даємо кожному користувачеві по 800 гривень. Повертати не потрібно... Дякую, що ви з нами, ваш Приват24. Якщо хочете отримати гроші, напишіть +", - говорилося в масовій розсилці.

У наступних повідомленнях шахраї просили клієнтів Приватбанку повідомити номер картки, термін дії та CVV-код, необхідний для проведення транзакцій в онлайн-режимі.

В Приватбанку закликали українців ігнорувати подібні розсилки і ні при яких умовах не повідомляти "співробітникам банку" особисті дані, з допомогою яких зловмисники можуть отримати доступ до рахунків.

Нагадаємо, переполох в Приватбанку, платежі не проходять: екстрену заяву.

Як повідомляла Politeka, обнулення карт українців і нові умови кредитування: ПриватБанк пояснив, що відбувається.

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