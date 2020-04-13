В условиях эпидемии вируса злоумышленники выдумывают новые схемы

Об этом пишет Главред.

На этот раз мошенники взялись за мессенджеры, в которых они рассылают фейковые сообщения от лица сотрудников ПриватБанка.

Украинцы стали получать сообщения о том, что им якобы предназначена финансовая помощь "в рамках государственной программы по указу президента".

При общении с клиентами ПриватБанка они пытались получить конфиденциальные данные банковской карты, с помощью которых могли получить доступ к счету клиента ПриватБанка.

"Воспользуйтесь новой услугой Приват24. В связи с распространением вируса даем каждому пользователю по 800 гривен. Возвращать не нужно... Спасибо, что вы с нами, ваш Приват24. Если хотите получить деньги, напишите +", - говорилось в массовой рассылке.

В следующих сообщениях мошенники просили клиентов ПриватБанка сообщить номер карты, срок действия и CVV-код, необходимый для проведения транзакций в онлайн-режиме.

В ПриватБанке призвали украинцев игнорировать подобные рассылки и ни при каких условиях не сообщать "сотрудникам банка" личные данные, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к счетам.

Напомним, переполох в ПриватБанке, платежи не проходят: экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, обнуление карт украинцев и новые условия кредитования: ПриватБанк объяснил, что происходит.

Также Politeka писала о массовой блокировке счетов и начислении "левых" долгов: ПриватБанк предупредил украинцев.