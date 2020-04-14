Міністерство фінансів погодив виплату премій чотирьом чиновникам ГФС

Міністерство фінансів України погодило виплати чиновникам Державної фіскальної служби України за інтенсивність праці. Так, доплата досягає 300% окладу на посаді на 2020 рік. Про це, з посиланням на документи фінансового відомства, оприлюднені виданням «Апостроф», повідомляє Politeka.net.

Доплати до окладу отримають глава ГФС Максим Нефедов, його заступники — Роберт Зэлди, Сергій Пєтухов та Денис Шендрик.

Більше того, виявилося, що у вересні – жовтні 2019 року Максим Нефьодов вже отримував надбавки за інтенсивність праці, але тоді вони були трохи нижче – 200% посадового окладу.

У мережі українці відреагували на таке підвищення зарплати, згадавши, що медики зараз працюють за ті ж гроші.

«А у них грошей на підвищення зарплат медикам немає! Тільки для «своїх» є!», «Поки ми це будемо терпіти, це буде тривати вічно.», «Якщо це правда , то ми ніколи не виберемося з ями , в якій перебуває наша економіка. сподіваюся, що це фейк», «Це про те, чого варті слова президента про встановлення максимальної оплати праці для державних чиновників в межах 10 мінімальних зарплат. Що, ще не встановили? Хотіли, але не встигли? Або взагалі не думали виконувати обіцяне? Або думали, але тільки на час карантину? Який варіант відповіді виберете? Хоча про що це я... Не панська це справа відповідати за власні косяки. Далеко підете, панове! Але тільки до чого прийдете. Ось в чому питання.», – разневались в мережі користувачі.

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