Пенсії українців проиндексирую у травні, після чого виплати повинні зрости

Це передбачено постановою Кабінету міністрів № 251.

Згідно з документом перерахунок пенсій буде відбуватися з коефіцієнтом 1,11. Передбачається, що такий перерахунок дозволить збільшити пенсійні виплати абсолютно всіх одержувачів цих нарахувань на 100 гривень.

Також передбачено, що якщо перерахунок буде давати менше 100 гривень надбавки до отриманої в результаті індексації суми буде додаватися сума, щоб в результаті вийшло 100 гривень плюс.

При цьому якщо щомісячна сума пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових виплат, цільової грошової допомоги і т. п. не буде досягати 2100, то надбавка буде такого розміру, щоб досягти цієї суми.

При цьому Пенсійний фонд оприлюднив статистику, згідно з якою що без підвищення пенсійних нарахувань залишаться близько 3,5 млн пенсіонерів України.

Також нагадаємо, що пенсіонери, у яких щомісячні виплати менше 5 тисяч гривень, повинні отримати додатково 1 тисячу гривень. Це одноразова виплата. Очікується, що допомогу отримають більш ніж 10,6 мільйонів чоловік. Для цього з держбюджету спрямують понад 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, виплати готуються урізати, українцям пояснили, кого залишать без грошей: «спочатку на 400 гривень, потім на 900».

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