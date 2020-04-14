Украинские пенсионеры рискуют остаться без выплат из-за разовых подработок

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, уже в апреле власти хотят проиндексировать выплаты тем, кто получает менее 5 тысяч гривен в месяц.

Но льготники могут остаться без своих выплат из-за разовых подработок, о которых не сообщают в Пенсионный фонд.

По словам киевлянки Тамары, она на заслуженном отдыхе с 2010 года, но за последние года согласилась несколько раз сняться в массовке.

"Другой канал предложил мне сняться в одном эпизоде, так как фактура подходила. Я снялась и получила небольшие деньги. Это были две съемки: одна в 2019 году, вторая – в 2018 году. За одну я получила 800 гривен, а за другую – 500", - рассказывает она.

Но после съемок она не досчиталась 200 гриве. Через время урезали еще на 400 и потом еще на 900. В ПФУ заявили, что у них есть информация о трудоустройстве пенсионерки, хотя она им принесла свою трудовую.

Отсуствие записей в трудовой не помогло и женщине пришлось обращаться на съемочную площадку за актами о выполненной работе. В фонде объяснили, что не забирали у нее выплаты, а отменили индексацию, которую доплачивали на протяжении последних двух лет.

"В 2008 году она начала работать, ее характер работы периодический был, но работодатели подали отчет о том, что указанное лицо работает. Она не сообщила нам, и мы это выяснили позже, и перевели ее к работающим пенсионерам", - заявили в ПФУ и добавили, что пенсионеры должны уведомить о разовых подработках, чтобы их не признали как официально трудоустроенных.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине уже стартовали выплаты надбавок к пенсиям. Так, Пенсионный фонд начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет. Они могут получить до 500 гривень. Были перечислены выплаты работающим льготникам.

Отметим, выплачивать компенсации за апрель начали 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льгонтики старше 80 лет получат дополнительные деньги тогда, когда им предет пенсия за текущий месяц.

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