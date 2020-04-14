Украинцы получат дополнительные выплаты из бюджета
Это предусмотрено принятыми Радой изменениями в госбюджет, однако повезет не всем.
После вступления в силу изменений в госбюджет в 2020 году должно пройти 5 дней, прежде чем начнутся выплаты. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины на своей странице в Facebook.
Пособие в размере 1 тысячи гривен должны получить более чем 10,6 миллионов человек. Для этого из госбюджета направят более 10 миллиардов гривен.
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Прежде всего это касается пенсионеров, у которых ежемесячные выплаты меньше 5 тысяч гривен.
Помимо тех, чьи пенсии недотягивают до 5 тысяч гривен, дополнительную тысячу в апреле получат и более 400 тысяч получателей социальной помощи: люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.
Кроме того, дополнительную финансовую помощь в размере до 500 гривен получат украинцы старше 80 лет, у кого пенсия не больше 9 205 гривен.
Также изменения предусмотрены для работающих пенсионеров. С 1 апреля Пенсионный фонд перечислил выплаты тем людям, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Увеличенные пенсии в этом месяце получат более 357 тысяч человек, сумма в среднем повысится на 170 гривен.
Напомним, выплаты готовятся урезать, украинцам объяснили, кого оставят без денег: «сначала на 400 гривен, потом на 900».
Как сообщала Politeka, Рада резко изменила бюджет для пенсионеров: что теперь будет с доплатами и как получить деньги.
Также Politeka писала про перерасчет выплат в мае, сумма увеличится: сколько украинцы будут получать после индексации.