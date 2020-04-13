Перерасчет пенсий украинцам должны провести в мае 2020 года

Согласно с постановлением правительства № 251, выплаты будут проиндексированы с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11

Таким образом, пенсия украинцев должна стать больше, как минимум на 100 гривен.

При этом, отмечается, что если возникнет такая ситуация, что размер повышения в результате перерасчета пенсии, будет меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Отмечается, что тем, у кого размер пенсии даже с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, все равно будет меньше 2100 гривен, предоставят доплату, чтобы дотянуть до этой суммы.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине уже стартовали выплаты надбавок к пенсиям. Так, Пенсионный фонд начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет. Они могут получить до 500 гривень. Были перечислены выплаты работающим льготникам.

Отметим, выплачивать компенсации за апрель начали 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льгонтики старше 80 лет получат дополнительные деньги тогда, когда им предет пенсия за текущий месяц.

Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.

Как сообщала Politeka, перерасчет пенсий в Украине из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, как будут начислять пенсии в условиях карантина.