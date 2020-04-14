Міжнародний валютний фонд щодо падіння економіки України в 2020 році

Цікаво, що цей прогноз виявився оптимістичніше, ніж очікування Кабінету міністрів України.

Так, МВФ прогнозує, що середньорічна інфляція – тобто підвищення загального рівня цін на послуги та товари – за поточний рік фонд складе 4,5%, в 2021 – у 7,2%. При цьому український уряд підвищив прогноз інфляції в 2020 році з 5,6% до 11,6%.

Падіння економіки в Україні МВФ прогнозує на рівні 7,7%. В наступному році прогнозується зростання української економіки на 3,6%.

За оцінками МВФ, безробіття складе 10,1% в цьому році, а в наступному – 9,3%.

В оновленому прогнозі Кабміні кажуть, що рівень безробіття в Україні складе 9,4% вже цього року, середньомісячна заробітна плата працівників "брудними" – 10,7 тис. грн, а номінальна зарплата (з урахуванням інфляції) у порівнянні з торішнім показником знизиться на 4,5%.

За прогнозами Фонду, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу очікується на рівні 2% в поточному році, в наступному – вже 2,4%.

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