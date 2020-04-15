Жінкам хочуть відновити право на заслужену пенсію

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, з відповідною ініціативою виступили народні депутати.

Зокрема, Верховна Рада розгляне можливість відновлення права на заслужену пенсію для українок.

Про це йдеться у порядку денному засідань комітетів, який опублікований на офіційному порталі парламенту.



В документі сказано, що розгляд законопроекту заплановано на сьогодні, 15 квітня.

"Попередній розгляд законопроектів: про доцільність включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до розділу XV "Прикінцеві положення" ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію (р.№3069, н. д. Т. Батенко та ін)", - йдеться в порядку денному профільного комітету.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні вже стартували виплати надбавок до пенсій. Так, Пенсійний фонд розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень тим гражаднам України, яким більше 80 років. Вони можуть отримати до 500 гривень. Були перераховані виплати працюючим пільговикам.

Зазначимо, виплачувати компенсації за квітень почали 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші пільговики старше 80 років отримають додаткові гроші тоді, коли їм предет пенсія за поточний місяць.

Також ми розповідали, що пенсіонери можуть залишитися без виплат. Це пов'язано з тим, що пільговики, виходячи на заслужений відпочинок, приховують від Пенсійного фонду додаткове джерело доходу, після чого їм можуть скасувати індексацію.

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